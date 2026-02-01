Ratlam जन्मदिन की पार्टी में युवती को ​खिलाया ड्रग्स, फिर मुन्ना ने हिंदू लड़की से की अश्लील हरकत

पुलिस के अनुसार घटनाक्रम पिछले साल 30 नवंबर का है। युवती ने बताया कि इस दिन वह अपनी सहेली के यहां जन्मदिन मनाने अन्य सहेलियों के साथ गई थी। यहां पर मुन्ना लाला नामक युवक भी आया था। उसने वहीं पर एक सफेद पावडर की पुडिय़ा दी और कहा कि खा लो अच्छा लगेगा। नहीं लगे तो थूंक देना। उसने ज्यादा जोर दिया तो पुडिय़ा का सफेद पावडर खा लिया। कुछ ही देर मे चक्कर आने लगे और सफेद पावडर थूंकने बाहर गई। पीछे से मुन्ना लाला भी आया और उसने बुरी नीयत से हाथ पकडक़र खींचा और फिर अश्लील हरकत करते हुए अपने मोबाइल फोन से फोटो खींच लिए। उसे मना करते हुए दूर झटकते हुए कहा कि पास नहीं आना तो उसने मोबाइल में खींचा फोटो दिखाते हुए कहा कि मेरे साथ चल वरना इस फोटो को वायरल कर दूंगा। उसे पुलिस केस करने की बात कही तो उसने जान से मारने के लिए धमकाया। डर के मारे इतने दिन तक मैंने किसी को यह नहीं बताया किंतु बाद में पता चला कि मुन्ना कई अन्य लड़कियों के साथ ऐसा कर चुका है। इस पर केस पंजीबद्ध कराने के लिए अपने नाना और नानी के साथ थाने पहुंची।