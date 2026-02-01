20 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

दतिया

CM मोहन यादव इस जिले को देंगे 532 करोड़ की सौगात, सिंध नदी पर बने पुल का करेंगे उद्घाटन

CM Mohan Yadav: मुख्यमंत्री मोहन यादव 21 फरवरी को 532 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात देंगे, लेकिन सात साल से अधूरी परियोजना और लंबित घोषणाओं ने जनता के मन में सवाल खड़े कर दिए हैं।

2 min read
Google source verification

दतिया

image

Akash Dewani

Feb 20, 2026

cm mohan yadav will announce 532 crore development projects sindh bridge inauguration datia mp news

cm mohan yadav will announce 532 crore development projects (फोटो- Patrika.com)

MP News: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 21 फरवरी को दतिया जिले की तहसील सेवढ़ा में आयोजित कार्यक्रम में 532 करोड़ रूपये के विकास कार्यों की सौगात देंगे। इसमें मुख्य रूप से सिंध नदी (Sindh Bridge) पर नव निर्मित सेतु का लोकार्पण शामिल हैं। साथ ही सांदीपनि शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, बसई सहित अन्य विकास कार्यों का लोकार्पण भी होगा। मुख्यमंत्री सनकुआ धाम के समीप स्थित द्वारिकाधीश मंदिर में पूजन-अर्चन भी करेंगे।

कृषि उपज मंडी प्रांगण सेवढ़ा में आयोजित कार्यक्रम में सीएम 299.32 करोड़ रुपये की लागत से पूर्ण हुए 53 विकास कार्यों का लोकार्पण और 233.24 करोड़ रुपये की लागत के 21 कार्यों का भूमिपूजन एवं शिलान्यास करेंगे। साथ ही विभिन्न शासकीय योजनाओं में हितग्राहियों को हितलाभ वितरित करेंगे।

सिंध नदी पर बने पुल का करेंगे लोकार्पण

सीएम मोहन यादव (CM Mohan Yadav) सिंध नदी के नए पुल का लोकार्पण करेंगे। इसके अलावा जिले के 100 करोड़ रुपए से अधिक के निर्माण कार्यों का शिलान्यास व भूमि पूजन करेंगे। साथ ही द्वारकाधीश मंदिर में दर्शन का कार्यक्रम भी निर्धारित है। प्रशासनिक अमला तैयारियों में जुटा है, लेकिन इस दौरे से पहले सेवढ़ा की जनता के मन में पुरानी घोषणाओं का सवाल फिर से ताजा हो गया है।

सात साल से आधार में अटकी योजना

28 जुलाई 2018 को तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रतनगढ़ बहुउद्देश्यीय परियोजना सहित कई बड़ी घोषणाएं की थीं। दावा था कि इससे दतिया, भिंड और ग्वालियर जिलों की लगभग 78 हजार हेक्टेयर भूमि को सिंचाई सुविधा मिलेगी। 2300 करोड़ रुपए लागत की इस परियोजना का भूमिपूजन भी हुआ, लेकिन सात वर्ष बाद भी डेम निर्माण शुरू नहीं हो सका। वन भूमि हस्तांतरण अटका रहा, ठेका कंपनी काम छोडकर चली गई और कैनाल निर्माण के नाम पर करोड़ों का भुगतान होने के बावजूद योजना अधर में है।

ये विकास कार्य जो शुरू नहीं हो पाए

22 अगस्त 2023 को की गई चार नई घोषणाओं-रतनगढ़ माता मंदिर को लोक स्वरूप में विकसित करना, सीएम राइज स्कूल खोलना और नगर विकास के लिए 5 करोड़ रुपये में से केवल 5 करोड़ की राशि ही स्वीकृत होकर मिली। बाकी घोषणाएं फाइलों में सीमित है। सेवढ़ा को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने और सनकुआं धाम को जोडने की घोषणा भी धरातल पर नहीं उतर सकी। बीते सात वर्षों में पर्यटन मद से कोई विशेष व्यय नहीं हुआ।

आईटीआई भवन निर्माण की घोषणा के बावजूद सेवढ़ा में संस्थान आज भी जर्जर भवन में संचालित है, जबकि इंदरगढ़ में नया भवन बन चुका है। वहीं लोह पीटा समाज को जमीन के पट्टे और आवास देने की घोषणा भी अब तक अधूरी है। ऐसे में नए पुल पर सूर्य की किरणों से झिलमिलाती रोशनी के बीच जनता की निगाहें इस बात पर टिकी है कि क्या इस बार केवल नई घोषणाएं होगी, या वर्षों से लंबित वादों को भी हकीकत का रास्ता मिलेगा।

एसडीएम ने कहा….

अधर में अटके कार्यों को गति देने के प्रयास में संबंधित विभाग के अधिकारियों से चर्चा की जाएगी। काम रुकने के कारणों के संबंध में जवाब तलब करेंगे। शासन तक भी समस्या पहुंचाएंगे।- सेंवढ़ा अशोक कुमार अवस्थी, एसडीएम (MP News)

ये भी पढ़ें

भोपाल में 500 करोड़ से बनेगा एलिवेटेड ब्रिज, 40 प्रतिशत तक कम होगा ट्रैफिक
भोपाल
elevated bridge construction in Bhopal for 500 crores to reduce traffic mp news

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

20 Feb 2026 11:23 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Datia / CM मोहन यादव इस जिले को देंगे 532 करोड़ की सौगात, सिंध नदी पर बने पुल का करेंगे उद्घाटन

बड़ी खबरें

View All

दतिया

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

मां को देख चीखी फिर बेहोश हो गई, 12वीं की छात्रा ने रोते हुए दी केमिस्ट्री की परीक्षा

mp news mother committed suicide
दतिया

बारात के पीछे दौड़ाई गाड़ियां, दूल्हे को पकड़कर दुल्हन को छुड़ाया, बैंड-बाजे वाले भी फंसे

DATIA
दतिया

साली को लेकर भागे जीजा की ससुरालवालों ने की बाजार में जमकर 'खातिरदारी'

datia
दतिया

दिनदहाड़े घर में घुसे 4 दरिंदे, बेटी की कनपटी पर कट्टा लगाकर परिवार को बनाया बंधक

datia crime news
दतिया

मां बगलामुखी के दरबार पहुंची दिल्ली की CM रेखा गुप्ता, नरोत्तम मिश्रा के घर किया भोज

Datia News
दतिया
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.