CM मोहन यादव इस जिले को देंगे 532 करोड़ की सौगात, सिंध नदी पर बने पुल का करेंगे उद्घाटन

28 जुलाई 2018 को तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रतनगढ़ बहुउद्देश्यीय परियोजना सहित कई बड़ी घोषणाएं की थीं। दावा था कि इससे दतिया, भिंड और ग्वालियर जिलों की लगभग 78 हजार हेक्टेयर भूमि को सिंचाई सुविधा मिलेगी। 2300 करोड़ रुपए लागत की इस परियोजना का भूमिपूजन भी हुआ, लेकिन सात वर्ष बाद भी डेम निर्माण शुरू नहीं हो सका। वन भूमि हस्तांतरण अटका रहा, ठेका कंपनी काम छोडकर चली गई और कैनाल निर्माण के नाम पर करोड़ों का भुगतान होने के बावजूद योजना अधर में है।