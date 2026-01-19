मां बगलामुखी के दरबार पहुंची दिल्ली की CM रेखा गुप्ता, नरोत्तम मिश्रा के घर किया भोज

इस संबंध में नरोत्तम मिश्रा ने जानकारी देते हुएअपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने लिखा- 'आज पावनधरा दतिया में शक्ति स्वरूपा माँ पीतांबरा के दर्शन एवं पूजन हेतु पधारीं, दिल्ली की यशस्वी मुख्यमंत्री, आदरणीया बहन रेखा गुप्ता जी का आत्मीय स्वागत एवं अभिनंदन किया। ​माई के दर्शनोपरांत, मेरे आग्रह को स्वीकार करते हुए माननीय बहन जी 'माई कृपा' निवास पर पधारीं और स्नेह पूर्वक भोजन ग्रहण किया। उनके सरल और सहज व्यक्तित्व से अभिभूत हूं।'