कलेक्टर का आदेश, एमपी में इस जिले घोषित किए गए 3 स्थानीय अवकाश

Public Holiday: साल 2026 में सरकारी कर्मचारियों की मौज होने वाली है। एमपी के दतिया जिले में कलेक्टर स्वपनिल वानखड़े द्वारा जारी आदेश के अनुसार वर्ष 2026 में दतिया जिले के लिए तीन स्थानीय अवकाश घोषित किए गए हैं। इसमें 5 मार्च को होली (भाईदूज), 29 अक्टूबर को करवा चौथ पर्व और 20 नवंबर को देवठठनी ग्यारस शामिल हैं। आदेश में कहा गया है कि ये अवकाश मध्यप्रदेश सामान्य प्रशासन विभाग और पुस्तक परिपत्र के प्रावधानों के तहत मान्य होंगे।