बेवफा हेमलता ने कथा के बहाने कर डाला कांड, एक कार में सवार थे पति-पत्नी और वो…

पत्नी हेमलता पति कल्याण की शराब की लत और मारपीट से तंग आ चुकी थी इसलिए उसने अपने प्रेमी अमित सूरी के साथ मिलकर कल्याण की हत्या की साजिश रची। डबरा में बागेश्वर धाम के पीठाधीश पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की कथा सुनने के बहाने 18 फरवरी को वो पति कल्याण को साथ लेकर प्रेमी अमित के साथ कार से ग्वालियर से रवाना हुई। रास्ते में प्रेमी अमित और हेमलता ने मिलकर कल्याण का गला दबाया लेकिन उन्हें लगा कि कल्याण मरा नहीं है तो फिर कटर से उसकी गर्दन रेत दी और लाश को फुलरा गांव रोड के पर फेंककर वापस आ गए। सीसीटीवी फुटेज में कार के फुटेज मिलने से पुलिस को आरोपियों का सुराग मिला। पुलिस ने कातिल पत्नी हेमलता व उसके प्रेमी अमित सूरी को गिरफ्तार कर लिया है।