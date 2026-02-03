साली को लेकर भागे जीजा की ससुरालवालों ने की बाजार में जमकर ‘खातिरदारी’

mp news: मध्यप्रदेश के दतिया जिले के भांडेर में बीच बाजार उस वक्त हंगामा मच गया एक फैमिली मेटर में मारपीट हो गई। यहां कुछ लोगों ने मिलकर एक युवक और युवती की पिटाई कर दी। काफी देर तक हंगामा चलता रहा और मारपीट होती रही, इस दौरान लोगों ने पूरी घटना का वीडियो भी बनाया जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। पूरा मामला पति-पत्नी और साली से जुड़ा है और पिटने वाला युवक वो जीजा है जो पत्नी को छोड़कर शादी के बाद साली को भगा ले गया था। पीटने वाले में पहली पत्नी और उसके भाई व ससुरालवाले शामिल थे।