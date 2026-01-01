2 सेकंड में 20 लाख के जेवर पार कर फरार हुईं महिलाएं, CCTV न होता तो कोई यकीन ही न करता

Women Stole 20 Lakh Jewellery : मध्य प्रदेश में अपराध का ग्राफ किस कदर बढ़ता जा रहा है इसका अंदाजा इी से लगाया जा सकता है कि, यहां महिलाएं तक चोरी की वारदातों को अंजाम देने में पुरुषों से पीछे नहीं हैं। इसकी ताजा बानगी देखने को मिली सूबे के दतिया जिल के अंतर्गचत आने वाले इंदरगढ़ में। यहां स्थित एक ज्वेलरी शॉप में ग्राहक बनकर आई दो महिलाओं ने पलक झपकते ही लाखों के जेवर पर हाथ साफ कर दिया। खास बात ये है कि, महिलाओं ने दुकानदार के सामने ही वारदात को अंजाम दिया, लेकिन दुकानदार को इसकी भनक तक नहीं लग सकी। अब इस घटना का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें चोरी का खुलासा हुआ है।