2 सेकंड में 20 लाख के जेवर पार कर फरार हुईं महिलाएं, CCTV न होता तो कोई यकीन ही न करता

ज्वेलरी शॉप में 20 लाख के जेवर चोरी (Photo Source- Patrika)
Women Stole 20 Lakh Jewellery : मध्य प्रदेश में अपराध का ग्राफ किस कदर बढ़ता जा रहा है इसका अंदाजा इी से लगाया जा सकता है कि, यहां महिलाएं तक चोरी की वारदातों को अंजाम देने में पुरुषों से पीछे नहीं हैं। इसकी ताजा बानगी देखने को मिली सूबे के दतिया जिल के अंतर्गचत आने वाले इंदरगढ़ में। यहां स्थित एक ज्वेलरी शॉप में ग्राहक बनकर आई दो महिलाओं ने पलक झपकते ही लाखों के जेवर पर हाथ साफ कर दिया। खास बात ये है कि, महिलाओं ने दुकानदार के सामने ही वारदात को अंजाम दिया, लेकिन दुकानदार को इसकी भनक तक नहीं लग सकी। अब इस घटना का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें चोरी का खुलासा हुआ है।
दुकान में आईं दो महिलाओं ने मात्र दो सेकंड में वारदात को अंजाम दिया है। चोरी गए जेवर की कीमत 20 लाख से अधिक बताई जा रही है। इंदरगढ़ में नरेश तिवारी की सराफा की दुकान में चोरी की वारदात हुई है। जेवरात खरीदने के बहाने दो महिलाएं पहुंची, इनके साथ करीब तीन साल का बच्चा भी था। व्यापारी कुछ अन्य ग्राहकों को जेवरात दिखा रहा था। दूसरा ग्राहक जैसे ही सामान खरीद कर उठा और व्यापारी ने सामान उठाने के दूसरी तरफ नजर घुमाई, एक महिला ने सफाई से फुर्ती में जेवरातों से भरा बॉक्स उठा लिया। ये पूरा घटनाक्रम दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
बॉक्स उठाने के बाद भी ये महिलाएं जेवरात देखने में लगी रहीं, ताकि दुकानदार को उनपर जरा सा भी शक न हो। फिर थोड़ी देर में मौका पाकर निकल गईं। जब व्यापारी को अपना एक बॉक्स कहीं नजर नहीं आया तो उसने दुकान के सीसीटीवी चेक किए, जिसमें महिला बॉक्स उठाते दिख रही है। इसके बाद नरेश तिवारी पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराने पहुंचे, लेकिन इंदरगढ़ पुलिस ने 24 घंटे बाद भी मामला दर्ज नहीं किया।
