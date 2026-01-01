1 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

दतिया

2 सेकंड में 20 लाख के जेवर पार कर फरार हुईं महिलाएं, CCTV न होता तो कोई यकीन ही न करता

Women Stole 20 Lakh Jewellery : इंदरगढ़ इलाके में स्थित एक सराफा दुकान में ग्राहक बनकर आईं दो महिलाओं ने महज 2 सेकंड में 20 लाख के जेवरात पर हाथ साफ कर दिया। महिलाओं की करतूत दुकान में लगे सीसीटीवी में कैद हुई है।

2 min read
Google source verification

दतिया

image

Mohammad Faiz Mubarak

Jan 01, 2026

Women Stole 20 Lakh Jewellery

ज्वेलरी शॉप में 20 लाख के जेवर चोरी (Photo Source- Patrika)

Women Stole 20 Lakh Jewellery : मध्य प्रदेश में अपराध का ग्राफ किस कदर बढ़ता जा रहा है इसका अंदाजा इी से लगाया जा सकता है कि, यहां महिलाएं तक चोरी की वारदातों को अंजाम देने में पुरुषों से पीछे नहीं हैं। इसकी ताजा बानगी देखने को मिली सूबे के दतिया जिल के अंतर्गचत आने वाले इंदरगढ़ में। यहां स्थित एक ज्वेलरी शॉप में ग्राहक बनकर आई दो महिलाओं ने पलक झपकते ही लाखों के जेवर पर हाथ साफ कर दिया। खास बात ये है कि, महिलाओं ने दुकानदार के सामने ही वारदात को अंजाम दिया, लेकिन दुकानदार को इसकी भनक तक नहीं लग सकी। अब इस घटना का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें चोरी का खुलासा हुआ है।

दुकान में आईं दो महिलाओं ने मात्र दो सेकंड में वारदात को अंजाम दिया है। चोरी गए जेवर की कीमत 20 लाख से अधिक बताई जा रही है। इंदरगढ़ में नरेश तिवारी की सराफा की दुकान में चोरी की वारदात हुई है। जेवरात खरीदने के बहाने दो महिलाएं पहुंची, इनके साथ करीब तीन साल का बच्चा भी था। व्यापारी कुछ अन्य ग्राहकों को जेवरात दिखा रहा था। दूसरा ग्राहक जैसे ही सामान खरीद कर उठा और व्यापारी ने सामान उठाने के दूसरी तरफ नजर घुमाई, एक महिला ने सफाई से फुर्ती में जेवरातों से भरा बॉक्स उठा लिया। ये पूरा घटनाक्रम दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

घटना का वीडियो आया सामने

बॉक्स उठाने के बाद भी ये महिलाएं जेवरात देखने में लगी रहीं, ताकि दुकानदार को उनपर जरा सा भी शक न हो। फिर थोड़ी देर में मौका पाकर निकल गईं। जब व्यापारी को अपना एक बॉक्स कहीं नजर नहीं आया तो उसने दुकान के सीसीटीवी चेक किए, जिसमें महिला बॉक्स उठाते दिख रही है। इसके बाद नरेश तिवारी पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराने पहुंचे, लेकिन इंदरगढ़ पुलिस ने 24 घंटे बाद भी मामला दर्ज नहीं किया।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

01 Jan 2026 02:19 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Datia / 2 सेकंड में 20 लाख के जेवर पार कर फरार हुईं महिलाएं, CCTV न होता तो कोई यकीन ही न करता

बड़ी खबरें

View All

दतिया

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

‘मौत का इंजेक्शन’: वैक्सीन लगते ही बिगड़ी बच्चों की तबीयत, 1 मासूम ने दम तोड़ा 4 बीमार

MP News
दतिया

कॉलेज बस चली नहीं, छात्रों से चार माह की फीस वसूली

दतिया

अंडे खाते-खाते शिक्षक की मौत

datia news
दतिया

पटवारी पर भड़के कलेक्टर, कहा- 'सस्पेंड करो इसको, ये नौकरी में नहीं रहेगा…'

datia collector swapnil wankhade
दतिया

सनकी प्रेमी ने पहले युवती को फिर खुद को मारी

भांडेर में युवती को गोली मारने के बाद शादीशुदा प्रेमी ने खुद को मारी गोली, आरोपी की मौत
दतिया
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.