दतिया

दिनदहाड़े घर में घुसे 4 दरिंदे, बेटी की कनपटी पर कट्टा लगाकर परिवार को बनाया बंधक

पिता बचाने के लिए दौड़कर आया तो आरोपियों ने कट्टे की बट से पिता की भी पिटाई कर दी। घर में घुसे हमलावरों ने आतंक मचाते हुए घर में रखा गृहस्थी का सामान फेंक दिया, पूरे घर का सामान तितर-बितर कर दिया।

दतिया

Manish Geete

Jan 26, 2026

दतिया में दिन दहाड़े चार दरिंदों ने घर में घुसकर पूरे परिवार को बंधक बना लिया। फोटो-एआई जनरेटेड

datia daylight attack: मध्यप्रदेश के दतिया में एक परिवार पर हमला कर दिया। चार लोगों ने मिलकर अपने पड़ोसी के घर में घुसकर बेटी की कनपटी पर कट्टा अड़ा दिया। इसके बाद पूरा परिवार बदमाशों के आगे हताश हो गया। वे विरोध भी नहीं कर पाए और बदमाशों ने पूरे परिवार के साथ बदसलूकी की।

दतिया जिले के बड़ौनी थाना क्षेत्र के घूघसी क्षेत्र का यह मामला है। यहां चार लोगों ने पड़ोसी के घर में घुसकर बेटी की कनपटी पर कट्टा लगाकर उसकी मां को पीटा। बचाने के लिए आए उसके पति की कट्टे के बट से मारपीट की। वारदात दिन के 3 बजे की है। दिन दहाड़े हुए इस घटना के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर उनकी गिरफ्तारी के प्रयास शुरू कर दिए हैं। पुलिस कई स्थानों पर दबिश देकर आरोपियों की धरपकड़ करने में जुटी हुई है।

थाने के प्रधान आरक्षक अनुरोध पावन के अनुसार पर्वत सिंह पुत्र राम सिंह निवासी घूघसी ने पुलिस को बताया कि दो दिन पूर्व आरोपी सूरज रावत एवं राकेश रावत ने उसके बेटे के साथ मारपीट कर दी थी, जिसकी शिकायत थाने में दर्ज कराई गई। FIR हो जाने के कारण रंजिश बढ़ गई। इसके बाद आरोपी राकेश और सूरज दिन के 3 बजे अपने पिता टुंडे रावत एवं लोकेंद्र रावत निवासी सनाई के साथ हथियारों से लैस होकर पहुंच गए और पड़ोसी के घर में घुस गए।

बदमाशों के आगे बेबस हो गया था पूरा परिवार

घर में घुसते ही चारों आरोपियों ने बेटी की कनपटी पर कट्टा अड़ा दिया। इसके बाद पूरा परिवार घबरा गया, बेटी की कनपटी पर कट्टा अड़ा देख परिवार के बाकी लोग कुछ कर नहीं सके, आरोपियों ने बेटी की मां को पीटना शुरू कर दिया। पिता बचाने के लिए दौड़कर आया तो आरोपियों ने कट्टे की बट से पिता की भी पिटाई कर दी। घर में घुसे हमलावरों ने आतंक मचाते हुए घर में रखा गृहस्थी का सामान फेंक दिया, पूरे घर का सामान तितर-बितर कर दिया। इसके बाद हमलावर घर से बाहर निकले और दरवाजे के पास रखी मोटरसाइकिल और ट्रैक्टर के ऊपर भी पथराव करके क्षतिग्रस्त कर दिया। इसके बाद सभी आरोपी फरार हो गए। इस घटना के बाद पूरे क्षेत्र में दहशत का महौल है। पुलिस सरगर्मी से इन आरोपियों की तलाश कर रही है।

Hindi News / Madhya Pradesh / Datia / दिनदहाड़े घर में घुसे 4 दरिंदे, बेटी की कनपटी पर कट्टा लगाकर परिवार को बनाया बंधक

दतिया

मध्य प्रदेश न्यूज़

