दिनदहाड़े घर में घुसे 4 दरिंदे, बेटी की कनपटी पर कट्टा लगाकर परिवार को बनाया बंधक

घर में घुसते ही चारों आरोपियों ने बेटी की कनपटी पर कट्टा अड़ा दिया। इसके बाद पूरा परिवार घबरा गया, बेटी की कनपटी पर कट्टा अड़ा देख परिवार के बाकी लोग कुछ कर नहीं सके, आरोपियों ने बेटी की मां को पीटना शुरू कर दिया। पिता बचाने के लिए दौड़कर आया तो आरोपियों ने कट्टे की बट से पिता की भी पिटाई कर दी। घर में घुसे हमलावरों ने आतंक मचाते हुए घर में रखा गृहस्थी का सामान फेंक दिया, पूरे घर का सामान तितर-बितर कर दिया। इसके बाद हमलावर घर से बाहर निकले और दरवाजे के पास रखी मोटरसाइकिल और ट्रैक्टर के ऊपर भी पथराव करके क्षतिग्रस्त कर दिया। इसके बाद सभी आरोपी फरार हो गए। इस घटना के बाद पूरे क्षेत्र में दहशत का महौल है। पुलिस सरगर्मी से इन आरोपियों की तलाश कर रही है।