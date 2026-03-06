रातभर पत्नी के शव के पास लाठी लेकर बैठा रहा पति, डरकर पड़ोस के घर में भागे बच्चे

घटना की सूचना मिलने पर जब तक पुलिस मौके पर पहुंची तब तक आरोपी पति कालीचरण आदिवासी मौके से फरार हो चुका था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामले की जांच शुरू की। इसी बीच पुलिस ने आरोपी पति को बस से पकड़ा है। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वो पत्नी के प्रेमी को मारने के लिए जा रहा था। आरोपी के मुताबिक पत्नी का प्रेमी उत्तरप्रदेश के चिरगांव कस्बे का रहने वाला है जिसे उसने फोन कर पिछोर बुलाया था। पुलिस ने आरोपी पति कालीचरण आदिवासी को गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ कर रही है।