ससुर ने बहू से की जबरदस्ती, पति बोला- चुप रहो, तुम्हे विदेश ले चलूंगा…

ससुर की दरिंदगी का शिकार होने के बाद जब पीड़िता ने अपने पति व सास को पूरी बात बताई तो सास व पति ने बदनामी का डर बताकर उसे चुप रहने के लिए कहा। इतना ही नहीं पति ने उससे कहा कि वो उसे अपने साथ विदेश ले जाएगा, इसलिए वो खामोश रही। लेकिन इसके बाद भी ससुर उस पर गंदी नजर रखने लगा और दोबारा गलत हरकत करने की कोशिश की। वो किसी तरह दिन काटती रही, 19 जनवरी 2026 को पति उसे अपने मायके छोड़कर गया और कहा कि लौटकर आएगा तो अपने साथ विदेश ले जाएगा। इसके बाद से वो पति का इंतजार कर रही थी लेकिन पति वापस नहीं आया, अब उसे पता चला है कि पति विदेश चला गया है। पति के भी दूरी बनाने के बाद पीड़िता ने मायके वालों को ससुर की काली करतूत के बारे में बताया और महाराजपुरा थाने में शिकायत दर्ज कराने पहुंची। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच में ले लिया है और जल्द आरोपी की गिरफ्तारी की बात कह रही है।