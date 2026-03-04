देह व्यापार मामले में खुलासा! युवतियों की होती थी अदला-बदली, थाईलैंड तक फैला था कारोबार

MP News: चर्चित स्पा सेंटर की आड़ में देह कारोबार की परतें धीरे-धीरे खुल रही हैं। ग्वालियर के विकास नगर, पड़ाव स्थित आमंत्रा स्पा सेंटर केवल मसाज का ठिकाना नहीं था, बल्कि इसके तार विदेशी युवतियों की सप्लाई करने वाले रैकेट से जुड़े मिले हैं। खुलासे में सामने आया है कि दलाल झांसा देकर थाईलैंड की कई युवतियों को अलग अलग शहरों में भेजते थे। इन युवतियों की 15 से 20 दिन में अदला-बदली की जाती थी।