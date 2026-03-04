रंग लाई ज्योतिरादित्य सिंधिया की मेहनत, MP के इस जिले को मिलेगी दो बड़ी सौगातें

नियमों के मुताबिक केन्द्रीय विद्यालय खुलने के लिए वैसे तो 5 एकड़ जमीन की जरूरत होती है, लेकिन समय के साथ जब स्कूल का विस्तार होता है तो उसमें 10 एकड़ जमीन की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे में पिछोर व कोलारस में ऐसी 10 एकड़ शासकीय जमीन की तलाश की जा रही है जो कि समतल होने के साथ हर तरह से सही हो। किसी भी प्रकार की कोई बिजली लाइन उस जगह से न निकली हो और पानी व बिजली की पर्याप्त व्यवस्था हो। हालांकि दोनों विधानसभा में संबंधित एसडीएम ने तीन-तीन जगह पर जमीन देख ली है और अब जिला प्रशासन को यह तय करना है कि वह कौन सी जमीन को चुनना है। प्रस्तावित भूमि केन्द्रीय विद्यालय संगठन को निःशुल्क एवं स्थायी हस्तांतरण पर अथवा मात्र एक रुपए प्रतिवर्ष के हिसाब से 99 साल की लीज पर हो।