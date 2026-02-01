भीड़ से पिट रहे क्लीनर को बचाने पहुंचे टीआई से अभद्रता, पकड़ी कॉलर

जिस वक्त भीड़ क्लीनर को पीट रही थी तभी टीआई रविशंकर कौशल अपनी कार से वहां से निकल रहे थे। उन्होंने कार रोककर क्लीनर को भीड़ से बचाया। लेकिन क्लीनर ने टीआई से ही अभद्रता करने शुरु कर दी। नशे में धुत क्लीनर ने इस दौरान टीआई की कॉलर तक पकड़ ली। टीआई रविशंकर ने खुद को छुड़ाया और फिर घायलों को दूसरे वाहन से अस्पताल पहुंचाया। इधर मामले की सूचना पर से मौके पर देहात थाना पुलिस पहुंची और क्लीनर को अपने साथ थाने ले आई। यहां पर पुलिस ने आरोपी क्लीनर पर टीआई से अभद्रता करने पर शासकीय कार्य में बाधा सहित अन्य धाराओं में केस दर्ज किया है। वहीं ट्रक चालक पर एक्सीडेंट का मामला दर्ज किया।