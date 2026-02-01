भाई को लगाई नशे की लत तो टूटा बहन का सब्र, युवक को जमकर पीटा

युवक के साथ युवती व उसके साथी के द्वारा मारपीट का जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है वो शहर की कमलागंज पुलिया का है और मंगलवार का बताया जा रहा है। मारपीट करने वाली युवती का नाम ज्योति है जो अपने एक साथी के साथ पुलिया पर पहुंची थी वहां इमामबाड़ा का रहने वाला युवक पहले से मौजूद था। युवती ने अपने साथी के साथ मिलकर युवक को पकड़ा और पहले तो उस पर थप्पड़ बरसाए और फिर चप्पल से उसकी पिटाई की। हंगामा होता देख लोगों की भीड़ लग गई लेकिन किसी ने भी युवती को रोकने की कोशिश नहीं की और तमाशबीन बने रहे। इसी दौरान किसी ने मोबाइल से वीडियो बनाया जो अब वायरल हो रहा है।