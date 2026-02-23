तीन हादसों में एक युवक की मौत, 13 लोग घायल

कोलारस. जिले के कोलारस में होटल बागवान के पास रविवार सुबह एक लोङ्क्षडग वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया। घटना में 10 लोग घायल हो गए, जिनमें से 6 लोगों की हालत नाजुक है। घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया है।

घायलों का आरोप है कि जो वाहन चालक था, वह शराब के नशे में था, इसलिए यह घटना हुई। बामौरकला थाना क्षेत्र के ग्राम काली पहाड़ी निवासी भगवान ङ्क्षसह कोली अपने बेटे प्रमोद की शादी के लिए खेरौना गांव गए थे। शादी समारोह संपन्न होने के बाद रविवार सुबह दहेज का सामान लोङ्क्षडग वाहन में भरकर अपने गांव लौट रहे थे। वाहन में करीब 10 लोग सवार थे। रविवार सुबह करीब 8 बजे जब वह होटल बागवान के पास से निकले तो वाहन अचानक से अनियंत्रित होकर पलट गया। घटना में दूल्हे के पिता भगवान ङ्क्षसह कोली, चाचा मूलचंद कोली, मालम कोली, राजू कोली, शंकर कोली सहित अन्य लोग घायल हो गए। सभी को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। परिजन ने वाहन चालक किशन अहिरवार पर शराब के नशे में गाड़ी चलाने का आरोप लगाया है और उसी से यह हादसा हुआ है।