23 फ़रवरी 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

शिवपुरी

तीन हादसों में एक युवक की मौत, 13 लोग घायल

शिवपुरी. जिले के तीन अलग-अलग स्थानों पर हुए सडक़ हादसों में एक युवक की मौत हो गई, जबकि दंपती सिहित 13 लोग घायल हुए हंै। सभी घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है।जानकारी के मुताबिक डोंगरा निवासी नरेन्द्र आदिवासी(25) व उसके भाई ऊधम आदिवासी बीती रात अपने गांव से एक [&hellip;]

2 min read
Google source verification

शिवपुरी

image

Rakesh shukla

Feb 23, 2026

शिवपुरी. जिले के तीन अलग-अलग स्थानों पर हुए सडक़ हादसों में एक युवक की मौत हो गई, जबकि दंपती सिहित 13 लोग घायल हुए हंै। सभी घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
जानकारी के मुताबिक डोंगरा निवासी नरेन्द्र आदिवासी(25) व उसके भाई ऊधम आदिवासी बीती रात अपने गांव से एक शादी समारोह व बारात में शामिल होने के लिए बाइक पर सवार होकर नयागांव दादोल जा रहे थे। रास्ते में सुरवाया थाना क्षेत्र के ग्राम करई के पास एक ट्रैक्टर चालक ने दोनों भाइयों में टक्कर मार दी। घटना में नरेन्द्र आदिवासी की जहां मौके पर मौत हो गई, वहीं ऊधम घायल है। घायल को मेडिकल कॉलेज में इलाज के लिए भर्ती कराया है। पुलिस ने रविवार को मृतक के शव का पीएम कराकर मामले में कार्रवाई शुरू कर दी हैं।

दहेज में मिला सामान लेकर लौट रहे बारातियों से भरा वाहन पलटा

कोलारस. जिले के कोलारस में होटल बागवान के पास रविवार सुबह एक लोङ्क्षडग वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया। घटना में 10 लोग घायल हो गए, जिनमें से 6 लोगों की हालत नाजुक है। घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया है।
घायलों का आरोप है कि जो वाहन चालक था, वह शराब के नशे में था, इसलिए यह घटना हुई। बामौरकला थाना क्षेत्र के ग्राम काली पहाड़ी निवासी भगवान ङ्क्षसह कोली अपने बेटे प्रमोद की शादी के लिए खेरौना गांव गए थे। शादी समारोह संपन्न होने के बाद रविवार सुबह दहेज का सामान लोङ्क्षडग वाहन में भरकर अपने गांव लौट रहे थे। वाहन में करीब 10 लोग सवार थे। रविवार सुबह करीब 8 बजे जब वह होटल बागवान के पास से निकले तो वाहन अचानक से अनियंत्रित होकर पलट गया। घटना में दूल्हे के पिता भगवान ङ्क्षसह कोली, चाचा मूलचंद कोली, मालम कोली, राजू कोली, शंकर कोली सहित अन्य लोग घायल हो गए। सभी को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। परिजन ने वाहन चालक किशन अहिरवार पर शराब के नशे में गाड़ी चलाने का आरोप लगाया है और उसी से यह हादसा हुआ है।

ट्रक का टायर बाइक सवार दंपती से टकराया, हुए घायल

शिवपुरी. शाजापुर जिले के मोहम्मदपुर गांव निवासी विजय ङ्क्षसह नाथ अपनी पत्नी कृष्णा बाई के साथ अपने एक रिश्तेदार के यहां हुई गमी में शामिल होकर बाइक से अपने गांव जा रहे थे। तभी बड़ौदी के पास थीम रोड पर अचानक एक ट्रक का टायर लुढक़ता हुआ उनकी बाइक से टकरा गया और बाइक सवार दंपती सडक़ पर जा गिरे। होदसे में दंपती गंभीर घायल हो गए और मौके पर मौजूद लोगों ने एंबुलेंस बुलाकर उन्हें जिला अस्पताल पहुंचाया। घायल विजय ङ्क्षसह ने आरोप लगाया है कि किसी टायर रिपेयङ्क्षरग दुकान के मैकेनिक की लापरवाही के कारण टायर सडक़ पर आ गया, जिससे यह दुर्घटना हुई।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

crime news

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

23 Feb 2026 12:21 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Shivpuri / तीन हादसों में एक युवक की मौत, 13 लोग घायल

बड़ी खबरें

View All

शिवपुरी

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

एमपी के इस गांव में रातों रात रईस हो गए लोग, बनीं आलीशान बिल्डिंग्स-आई लग्जरी कारें

People in Karera village of Shivpuri became rich overnight through cyber fraud
शिवपुरी

पत्नी को उठाकर थाने ले आई पुलिस, पीछे से पहुंचे पति ने ब्लेड से काट लिया खुद का गला, मचा हड़कंप

MP News
शिवपुरी

होटल के कमरे में कॉलेज छात्रा की संदिग्ध मौत, युवक के साथ आई थी

shivpuri
शिवपुरी

कोर्ट के बाहर वकील की गोली मारकर हत्या करने वाले बदमाश का शॉट एनकाउंटर, 3 आरोपी पकड़ाए

Shot Encounter
शिवपुरी

एमपी में कोर्ट जाते वक्त वकील की गोली मारकर हत्या

shivpuri
शिवपुरी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.