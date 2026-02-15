कोर्ट के बाहर वकील की गोली मारकर हत्या करने वाले बदमाश का शॉट एनकाउंटर, 3 आरोपी पकड़ाए

पकड़े गए आरोपियों में 25 वर्षीय गोलू पुत्र अरविंद रावत, निवासी घुघसी, थाना बड़ौनी, 23 वर्षीय पपेंद्र पुत्र हरदास रावत, निवासी चांदपुर, डबरा और 24 वर्षीय जहीर पुत्र रफीक निवासी घुघसी थाना बड़ौनी शामिल हैं। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में से पपेंद्र को शॉर्ट एनकाउंटर कर पकड़ा गया है। आरोपी के पर में गोली लगी है। जानकारी ये भी सामने आई है कि, जमीन विवाद में आरोपी कमलेश शर्मा, सुनील शर्मा और नीरज शर्मा ने सुपारी देकर वकील संजय की हत्या कराई है।