यहां साधू के वेश में घूम रहे हैं शातिर ठग, एक तो कांस्टेबल के घर में ही कर गया खेल

ठगी की दूसरी घटना कोलारस थाना क्षेत्र में एसडीओपी कार्यालय के पास से सामने आई। यहां रहने वाली उमा परमार मंडी परिसर में स्थित शंकर जी के मंदिर दर्शन करने गई थीं। जब वो मंदिर से दर्शन कर घर लौट रही थीं तभी एसडीओपी कार्यालय के पास एक शख्स मिला, जिसने खुद को आयोध्या का साधु बताते हुए महिला से बातचीत शुरी की। उक्त व्यक्ति ने पहले तो कहा कि, वो अयोध्या से डॉक्टर साहब को दवा देने आया है। लेकिन, जब उस कथित साधु ने महिला को बातों में उलझा लिया तभी वहां एक अन्य युवक आया, जिसने खुद को पुलिस बताया। इसके बाद खुद को साधु बताने वाले ठग ने पुलिसकर्मी बने ठग को उसके बारे में बताने लगा। महिला को विश्वास में लेने के लिए पुलिसकर्मी बनकर आए ठग ने कहा- आपने तो सबकुछ सही-सही बता दिया।