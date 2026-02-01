बेहोश मां को घसीटकर बाहर लाई 10 साल की बेटी, बिजली गिरने से पिता की मौत

बड़ी बात यह है कि जब घटना हुई तो वीर सिंह तो तुरंत खत्म हो गया, जबकि पत्नी बेहोश हो गई थी, लेकिन उनकी 10 साल की बेटी होश में थी। वो अपनी मां को बेहोशी की हालत में झोपड़ी से बाहर घसीटकर लेकर आई। जिसके बाद झोपड़ी में आग में जल गई जिसमें वीर सिंह का शव भी काफी हद तक जल गया। गांव में यही चर्चा है कि इस घटना में जहां वीर सिंह की तो मौत हो गई, लेकिन भगवान ने उसकी पत्नी व बालिका को बचा लिया। हालांकि वीर सिंह ही परिवार को पालने वाला मुखिया था और उसकी मौत से पूरा परिवार शोक में है।