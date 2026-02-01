3 फ़रवरी 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

शिवपुरी

बेहोश मां को घसीटकर बाहर लाई 10 साल की बेटी, बिजली गिरने से पिता की मौत

mp news: खेत में बनी झोपड़ी में सो रहा था परिवार, बिजली गिरने से पिता की मौत, मां-बेटी बचे।

2 min read
Google source verification

शिवपुरी

image

Shailendra Sharma

Feb 03, 2026

shivpuri news

mp news lightning strike farmer death daughter saves mother

mp news: मध्यप्रदेश के शिवपुरी जिले में सोमवार-मंगलवार की दरम्यानी रात कई इलाकों में जमकर बारिश हुई। इसी बीच जिले के सिलानगर गांव में बिजली गिरने से खेत पर सो रहे एक किसान की मौत हो गई। किसान वीर सिंह अपनी पत्नी व 10 साल की बच्ची के साथ खेत पर बनी टपरिया में सो रहा था। रात को तेज बारिश के साथ जब तेज गरज के साथ आकाशीय बिजली झोपड़ी पर गिरी तो इस घटना में वीर सिंह की मौत हो गई, जबकि उसकी पत्नी व बच्ची इस हृदय विदारक घटना में बाल-बाल बच गईं।

बेहोश मां को घसीटकर बाहर लाई बेटी

बड़ी बात यह है कि जब घटना हुई तो वीर सिंह तो तुरंत खत्म हो गया, जबकि पत्नी बेहोश हो गई थी, लेकिन उनकी 10 साल की बेटी होश में थी। वो अपनी मां को बेहोशी की हालत में झोपड़ी से बाहर घसीटकर लेकर आई। जिसके बाद झोपड़ी में आग में जल गई जिसमें वीर सिंह का शव भी काफी हद तक जल गया। गांव में यही चर्चा है कि इस घटना में जहां वीर सिंह की तो मौत हो गई, लेकिन भगवान ने उसकी पत्नी व बालिका को बचा लिया। हालांकि वीर सिंह ही परिवार को पालने वाला मुखिया था और उसकी मौत से पूरा परिवार शोक में है।

शहर सहित अंचल भर में हुई बारिश

शिवपुरी शहर सहित अंचल भर में सोमवार-मंगलवार दरम्यानी रात करीब 2 बजे से शुरू हुई तेज बारिश अलसुबह 5 बजे तक होती रही। करीब 5 मिमी से अधिक बारिश जिले भर में हुई है। ऐसे में करैरा, पिछोर, पोहरी, नरवर, बदरवास, खनियाधाना सहित अन्य स्थानों पर तेज बारिश के चलते कई जगहों पर गेहूं की फसल आड़ी हो गई है। इससे किसानों को आंशिक नुकसान होना बताया जा रहा है। इसके अलावा जहां सरसों की फसल कटकर रखी हुई है, उसमें भी नुकसान हुआ है।

ये भी पढ़ें

एमपी में महिला ने खुद की जान देकर बचाई आंगनबाड़ी के बच्चों की जान
नीमच
neemuch

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

03 Feb 2026 10:24 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Shivpuri / बेहोश मां को घसीटकर बाहर लाई 10 साल की बेटी, बिजली गिरने से पिता की मौत
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

शिवपुरी

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

खूबसूरत युवती ने बुलाया तो कार लेकर पहुंचा बिजनेसमैन, साथ में घूमे और फिर..

shivpuri
शिवपुरी

मंच छोड़कर भागे एमपी बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष, गुस्साए लोगों ने नेताओं पर फेंकी कुर्सियां

shivpuri news
शिवपुरी

शिवपुरी में वाहन चेकिंग के दौरान बवाल, भीड़ ने आरक्षक का सिर फोड़ा..वर्दी फाड़ी

shivpuri
शिवपुरी

भाजपा विधायक के भाई ने धमकाया तो आरक्षक बोला- गर्मी मत दिखाओ,अभी वर्दी उतार दूंगा…

SHIVPURI
शिवपुरी

सरपंच के भाई ने लगा रखी थी हथियारों की फैक्ट्री, यूपी का कारीगर बना रहा था तमंचे

shivpuri
शिवपुरी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.