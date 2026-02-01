एमपी में महिला ने खुद की जान देकर बचाई आंगनबाड़ी के बच्चों की जान

मधुमक्खियों के हमले में घायल कंचनबाई को सरवानिया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया लेकिन तब तक देर हो चुकी थी और डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मंगलवार को पोस्टमार्टम के बाद कंचनबाई का शव परिजन का सुपुर्द कर दिया गया और गांव में उनका अंतिम संस्कार हुआ। घटना के बाद ग्राम रानपुर क्षेत्र में शोक का माहौल व्याप्त है। बच्चों की जान बचाते-बचाते जान गंवाने वाली कंचनबाई आंगनबाड़ी केन्द्र में खाना पकाने वाले स्व सहायता समूह की अध्यक्ष थीं। ग्रामीणों ने बताया कि कंचनबाई के पति को पैरालिसिस है, परिवार में बीमार पति के अलावा एक बेटा व दो बेटियां हैं। कंचनबाई ही पूरे परिवार की जिम्मेदारी उठाती थी।