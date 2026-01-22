एमपी में कॉन्स्टेबल ने पत्नी को मारा चाकू, सास का दबाया गला

constable-attacks wife and mother in law
mp news: मध्यप्रदेश के नीमच में एक कॉन्स्टेबल ने अपनी ससुराल में जमकर बवाल मचाया। कॉन्स्टेबल शराब के नशे में ससुराल पहुंचा और विवाद करते हुए पत्नी पर चाकू से हमला कर दिया। जब सास बीच बचाव करने के लिए आई तो कॉन्स्टेबल ने सास का भी गला दबाया। चाकू के हमले में पत्नी घायल हुई है जिसके कारण उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायल पत्नी का आरोप है कि पति वर्दी का रौब दिखाकर उसे प्रताड़ित करता था इसलिए वो उसके साथ नहीं रह रही थी।
घटना नीमच जिले के केलुखेड़ा गांव की है। स्टेशन रोड थाने में पदस्थ आरक्षक हरिसिंह बावरी बुधवार रात को केलुखेड़ा गांव में शराब के नशे में अपनी ससुराल पहुंचा। उसकी पत्नी जीवनबाला डिलीवरी के बाद से करीब 6 महीने से बच्चे के साथ मायके में ही रह रही थी। प्रत्यक्षदर्शी के मुताबिक घर में घुसते ही हरिसिंह ने गाली गलौच शुरू कर दी। जब पत्नी और सास ने विरोध किया तो हरिसिंह ने चाकू से पत्नी जीवनबाला पर हमला कर दिया और सास का गला दबाकर उसे भी जान से मारने की धमकी दी। घर में हो रहे शोर को सुनकर आसपास के लोग पहुंचे तो हरिसिंह मौके से भाग गया।
चाकू के हमले में पत्नी जीवनबाला के हाथ की उंगलियां गंभीर रुप से कट गई हैं। उसे परिजन जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उसका इलाज चल रहा है। घायल पत्नी जीवनबाला का आरोप है कि पति हरिसिंह उस पर वर्दी का रौब झाड़ता था और प्रताड़ित करता था इसलिए वो डिलीवरी के बाद से ही करीब 6 महीने से अपने मायके में रह रही थी। पीड़िता ने पुलिस अधिकारियों से पति के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग भी की है।
