एमपी में कॉन्स्टेबल ने पत्नी को मारा चाकू, सास का दबाया गला

घटना नीमच जिले के केलुखेड़ा गांव की है। स्टेशन रोड थाने में पदस्थ आरक्षक हरिसिंह बावरी बुधवार रात को केलुखेड़ा गांव में शराब के नशे में अपनी ससुराल पहुंचा। उसकी पत्नी जीवनबाला डिलीवरी के बाद से करीब 6 महीने से बच्चे के साथ मायके में ही रह रही थी। प्रत्यक्षदर्शी के मुताबिक घर में घुसते ही हरिसिंह ने गाली गलौच शुरू कर दी। जब पत्नी और सास ने विरोध किया तो हरिसिंह ने चाकू से पत्नी जीवनबाला पर हमला कर दिया और सास का गला दबाकर उसे भी जान से मारने की धमकी दी। घर में हो रहे शोर को सुनकर आसपास के लोग पहुंचे तो हरिसिंह मौके से भाग गया।