पति के सामने दोस्त के साथ ‘बिल्लो रानी’ बनी थी पत्नी, आ धमकी पुलिस

wife dancing with husband friend in front of her husband (demo pic)
mp news: मध्यप्रदेश के मंदसौर में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक घर में तेज आवाज में गाने बजाए जाने और मुजरा जैसी गतिविधियां होने पर स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी थी जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घर से तीन लोगों को हिरासत में लिया। पकड़े गए तीन लोगों में पति-पत्नी शामिल हैं जबकि तीसरा एक वेटरनरी डॉक्टर है। पुलिस ने तीनों को कोर्ट में पेश किया था जहां से दोनों पुरुषों को शांति भंग करने के कारण जेल भेज दिया गया है जबकि महिला को रिहा कर दिया गया है।
मंदसौर जिले के दलौदा थाना क्षेत्र के अंबिका नगर में रहने वाले सुनील पंवार के मकान में किराए से रह रहे दंपति के यहां देर रात में तेज आवाज में फिल्मी गाने 'बिल्लो रानी कहो तो अभी जान दे दूं' और 'मुझको राणा जी माफ करना' बजाए जा रहे थे। गानों पर महिला और पुरुष नाच भी रहे थे। स्थानीय रहवासियों के मुताबिक ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे घर में मुजरा जैसी गतिविधि हो रही हो। तेज आवाज में बज रहे गानों से परेशान लोगों ने पुलिस को इस बात की सूचना दी।
पुलिस मौके पर पहुंची और जब घर में दाखिल हुई तो पाया कि किराए से रहने वाले दंपत्ति के साथ एक अन्य पुरुष रमेश भील घर में मौजूद था। पति की मौजूदगी में पत्नी पति के दोस्त रमेश भील के साथ फिल्मी गानों पर नाच रही थी। तीनों को पुलिस ने हिरासत में लिया और दूसरे दिन कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने शांति भंग करने के कारण रमेश भील (वेटरनरी डॉक्टर) व महिला के पति को जेल भेज दिया है जबकि महिला को कोर्ट से समझाइश देकर रिहा कर दिया गया। पुलिस का कहना है कि सार्वजनिक शांति भंग करने और अशोभनीय गतिविधियों को लेकर आगे भी सख्त कार्रवाई की जाएगी।
