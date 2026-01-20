पति के सामने दोस्त के साथ ‘बिल्लो रानी’ बनी थी पत्नी, आ धमकी पुलिस

पुलिस मौके पर पहुंची और जब घर में दाखिल हुई तो पाया कि किराए से रहने वाले दंपत्ति के साथ एक अन्य पुरुष रमेश भील घर में मौजूद था। पति की मौजूदगी में पत्नी पति के दोस्त रमेश भील के साथ फिल्मी गानों पर नाच रही थी। तीनों को पुलिस ने हिरासत में लिया और दूसरे दिन कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने शांति भंग करने के कारण रमेश भील (वेटरनरी डॉक्टर) व महिला के पति को जेल भेज दिया है जबकि महिला को कोर्ट से समझाइश देकर रिहा कर दिया गया। पुलिस का कहना है कि सार्वजनिक शांति भंग करने और अशोभनीय गतिविधियों को लेकर आगे भी सख्त कार्रवाई की जाएगी।