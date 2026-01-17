17 जनवरी 2026,

सतना

एमपी के मंदिर में अश्लील हरकत, आपत्तिजनक हालत में मिला जोड़ा

mp news: मंदिर मे युवती के साथ युवक का आपत्तिजनक हालत का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल।

सतना

image

Shailendra Sharma

Jan 17, 2026

satna

temple viral video objectionable act

mp news: मध्य प्रदेश में एक बार फिर मंदिर में अश्लील हरकत किए जाने का मामला सामने आया है। इस बार मामला सतना जिले के कोठी इलाके का है जहां अवघट नाथ महादेव मंदिर परिसर में युवक-युवती के आपत्तिजनक हालत में होने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। वायरल वीडियो करीब दो मिनट का है, जिसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर धीरू नामक आईडी से अपलोड किया गया था।

मंदिर में अश्लील हरकत

वीडियो में एक युवक जो यूनिफॉर्म में दिखाई दे रहा है, एक युवती के साथ मंदिर परिसर में आपत्तिजनक स्थिति में नजर आ रहा है। वीडियो बनाए जाने का आभास होते ही दोनों मौके से भागते दिख रहे हैं। वीडियो के वायरल होते ही स्थानीय लोगों ने मामले की सूचना पुलिस को दी। कोठी पुलिस ने प्रारंभिक जांच में वीडियो को सही बताया है। पुलिस के अनुसार, मंदिर परिसर में मौजूद युवक और मोबाइल से वीडियो बनाने वाले व्यक्ति दोनों की पहचान कर ली गई है। बताया जा रहा है कि युवक एक कॉलेज का छात्र है। डीएसपी आशुतोष त्यागी ने बताया कि धार्मिक स्थल की मर्यादा भंग करने का यह मामला है। जैसे ही लिखित शिकायत मिलेगी, संबंधित धाराओं में एफआईआर दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल करने वाले अकाउंट और पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है।

बीते महीने गुना में भी सामने आया था मंदिर में अश्लीलता का मामला

बता दें कि बीते महीने मध्यप्रदेश के गुना से भी इसी तरह का एक वीडियो सामने आया था जिसमें मंदिर में युवक-युवती अश्लील हरकत कर रहे थे। वो वायरल वीडियो गुना के बजरंगगढ़ स्थित बीस भुजा देवी मंदिर का था। जिसे लेकर हिंदू संगठनों ने नाराजगी जताई थी। जिसके बाद पुलिस ने वीडियो में मंदिर परिसर में बनी बैंच पर शारीरिक संबंध बनाने वाले युवक-युवती की पहचान कर उन्हें पकड़ा था जिन्होंने पूछताछ में पुलिस को बताया था कि बच्चे के जन्म की मन्नत के कारण उन्होंने मंदिर में शारीरिक संबंध बनाए थे।

