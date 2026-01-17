एमपी के मंदिर में अश्लील हरकत, आपत्तिजनक हालत में मिला जोड़ा

वीडियो में एक युवक जो यूनिफॉर्म में दिखाई दे रहा है, एक युवती के साथ मंदिर परिसर में आपत्तिजनक स्थिति में नजर आ रहा है। वीडियो बनाए जाने का आभास होते ही दोनों मौके से भागते दिख रहे हैं। वीडियो के वायरल होते ही स्थानीय लोगों ने मामले की सूचना पुलिस को दी। कोठी पुलिस ने प्रारंभिक जांच में वीडियो को सही बताया है। पुलिस के अनुसार, मंदिर परिसर में मौजूद युवक और मोबाइल से वीडियो बनाने वाले व्यक्ति दोनों की पहचान कर ली गई है। बताया जा रहा है कि युवक एक कॉलेज का छात्र है। डीएसपी आशुतोष त्यागी ने बताया कि धार्मिक स्थल की मर्यादा भंग करने का यह मामला है। जैसे ही लिखित शिकायत मिलेगी, संबंधित धाराओं में एफआईआर दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल करने वाले अकाउंट और पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है।