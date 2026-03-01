वेज पिज्जा की जगह भेजा नॉनवेज, Domino’s पर लगा 8 लाख का जुर्माना

श्रीधाम आश्रम में रहने वाली नैन्सी तिवारी ने 31 अक्टूबर 2024 को दिवाली के दिन डोमिनोज पिज्जा सेंटर से अपने और परिवार के सदस्यों के लिए वेज पिज्जा का ऑर्डर किया था। कुछ देर बाद चार बॉक्स में पिज्जा डिलीवर हुआ जिसका भुगतान उनके द्वारा 595 रुपये किया गया। जब नैन्सी व परिवार के सदस्यों ने पिज्जा खाया तो उन्हें कोरियन पनीर टिक्का गार्लिक ब्रेड में अजीब सी गंध आई, उन्होंने बारीकी से पिज्जा को देखा तो उसमें मांस था। ये देखकर परिवार के सदस्यों को सदमा लगा और उन्होंने तुरंत पिज्जा सेंटर से संपर्क किया।