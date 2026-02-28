मैहर में भाजपा मंडल अध्यक्ष के नाम पर दलाली, भक्तों पर बनाया रोपवे से जाने का दबाव

MP News: धार्मिक नगरी मैहर में स्थित मां शारदा देवी मंदिर (Maa Sharda Devi Temple) क्षेत्र के रोपवे के पास टिकट दलाली का मामला सामने आया है। शुक्रवार को मैहर पुलिस ने एक युवक को भाजपा मंडल अध्यक्ष के नाम का उपयोग कर रोपवे में दबाव बनाकर श्रद्धालुओं को पहाड़ी भेजने के आरोप में पकड़ लिया। युवक को कोतवाली थाना में बैठाकर पूछताछ की जा रही है। पुलिस के अनुसार रोपवे कर्मचारियों ने सूचना दी थी कि एक युवक मंडल अध्यक्ष विकास तिवारी के नाम से मोबाइल पर संदेश भेजकर रोपवे स्टाफ पर कुछ लोगों को प्राथमिकता से ऊपर भेजने का दबाव बना रहा है। उस समय रोपवे में भारी भीड़ थी, जिससे अन्य श्रद्धालुओं को असुविधा हो रही थी।