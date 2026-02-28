MP में संत समाज बोला- अब होगी आर-पार की लड़ाई, 16 मार्च को बड़ा आंदोलन

कांग्रेस के शहर अध्यक्ष धर्मेद्र पिंकी भदौरिया ने भाजपा पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि टोल कंपनी पूरा पैसा (500 करोड़) वसूल कर चुकी है। जबकि अनुबंध 130 करोड़ रुपए का था। टोल कंपनी के मालिक भाजपा सांसद है, जिनकी केंद्र तक पहुंच है। टोल कंपनी का अनुबंध भी गलत तरीके से बढ़ाया गया है, ताकि पीएनसी को अतरिक्त लाभ पहुंचाया जा सके। कांग्रेस नेता राहुल भदौरिया ने कहा संतों का जो आदेश होगा उसके हम में मिल रहीसा बता दो कोदाला टोल बंद करना है।