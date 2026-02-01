MP में BJP विधायक ने बेटे-बेटी के नाम कराई आदिवासी की जमीन, कलेक्टर पर उठे सवाल

जनवरी 2021 को तत्कालीन नायब तहसीलदार 21 नीमच रश्मि श्रीवास्तव ने विधायक के बेटे यशराज और बेटी हर्पना के नाम उक्त जमीन का नामांतरण स्वीकृत कर दिया। हाइवे से लगी जिस जमीन पर पेट्रोल पंप संचालित हो रहा है, वहां कीमतें आसमान छू रही है। आदिवासी से औने-पौने दाम पर जमीन खरीदने के भी आरोप है। जानकारों का कहना है कि यदि आदिवासी को पट्टा मिले दस साल से अधिक का समय हो गया है तो वह उसे बेच सकता है। इस प्रकरण में आदिवासी भील और विधायक परिहार द्वारा नियमों का पालन किया गया है या नहीं इसकी जांच की मांग अब कांग्रेस कर रही है।