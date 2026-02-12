कपास के खेत में लहलहा रहा थी ’97 लाख’ की अफीम, चुपके से हो गई मुखबिरी…

रतनगढ़ थाना प्रभारी निरीक्षक मनोज सिंह जादौन ने बताया कि मादक पदार्थों की खेती को पकड़ने के लिए मुखबिर तंत्र के साथ आधुनिक तकनीक का उपयोग किया जाए। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि लुहारिया जाट के एक खेत में संदिग्ध खेती हो रही है। तस्कर ने पुलिस को चकमा देने के लिए खेत के चारों ओर और बीच-बीच में कपास की फसल लगा रखी थी। पुलिस ने जब 11 फरवरी को संदिग्ध खेत के ऊपर ड्रोन उड़ाया, तो कैमरे की नजर से सच छुप नहीं सका। आसमान से ली गई तस्वीरों में कपास के बीच अफीम के हरे पौधे साफ दिखाई दिए।