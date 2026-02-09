CM राइज स्कूल में टूटा मासूम का पैर, नहीं मिली एंबुलेंस; बाइक पर ले जाना पड़ा अस्पताल

मिली जानकारी के अनुसार, ग्राम खोर निवासी राहुल नायक का 5 वर्षीय पुत्र विनायक, जो जावद के सीएम राइज स्कूल में केजी-2 का छात्र है, स्कूल में दुर्घटना का शिकार हो गया। बताया जा रहा है कि स्कूल के क्लास रूम में रखी एक भारी प्लाई अचानक बच्चे के पैर पर गिर गई, जिससे उसका पैर बुरी तरह फैक्चर हो गया।