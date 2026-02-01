एमपी में जहर खाकर कंट्रोल रूम पहुंचा प्रधान आरक्षक, अस्पताल में मौत

प्रधान आरक्षक होशियार सिंह ने जहर खाने से पहले चार पेज का सुसाइड नोट लिखा है। जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इस सुसाइड नोट में होशियार सिंह ने आईआर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। वायरल सुसाइड नोट में पुलिस विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार और वरिष्ठ अधिकारियों की प्रताडड़ना से तंग आकर खुदकुशी करने की बात लिखी है। सुसाइड नोट में रक्षित निरीक्षक प्रणव तिवारी पर गंभीर आरोप लगाते हुए लिखा है कि आरआई प्रणव तिवारी पुलिस लाइन के कर्मचारियों से ड्यूटी लगाने और अन्य कार्यों के बदले में अवैध रूप से 5 से 15 हजार रुपए तक की वसूली करते हैं। होशियार सिंह ने परिवार को न्याय और सुरक्षा प्रदान करने की मांग भी सुसाइड नोट में की है।