एमपी में बीजेपी नेता व जिला पंचायत अध्यक्ष के बेटे और भांजे पर जानलेवा हमला

जिला पंचायत अध्यक्ष सज्जन सिंह चौहान ने बताया कि सगराना में सीमेंट फैक्ट्री का निर्माण हो रहा है जिसमें बेटा इंद्रजीत व भांजा किशन रेत की सप्लाई कर रहे थे। शुक्रवार को सुबह दोनों सगराना गए थे वहां पर किसी बात को लेकर सगराना घाटी क्षेत्र में सरपंच विक्रम सिंह, उसके भाई महेंद्र सिंह सहित अन्य 30-40 लोगों ने घेरकर हमला कर दिया। तलवार से हमला किया गया है जिससे भांजे किशन के सिर में गंभीर चोट आई है और बेटे को भी गंभीर चोटें लगी हैं। घटना के बाद दोनों को घायल हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सज्जन सिंह ने बताया कि गाड़ी में भी तोड़फोड़ की गई है। जिला पंचायत अध्यक्ष सज्जन सिंह चौहान भाजपा के स्थानीय नेता हैं और उनके पिता खुमान सिंह शिवाजी भाजपा से पूर्व विधायक रहे हैं।