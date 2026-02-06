एमपी में विधायक के ‘भाई’ ने खड़े होकर ‘लुटवाईं’ शराब की बोतलें, हाथ जोड़ता रहा कर्मचारी

जो वीडियो सामने आया है वो एक शराब दुकान में लगे सीसीटीवी का है। इस वीडियो में पहले तो शराब दुकान के बाहर विधायक के भाई अर्जुन बघेल (लाल टी-शर्ट) में अपने कुछ साथियों के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। वीडियो देखने में ऐसा लग रहा है कि पहले विधायक के भाई व साथियों की शराब दुकान के कर्मचारियों से किसी बात को लेकर बहस हो रही है और फिर इसके बाद विधायक के भाई अर्जुन बघेल का एक साथी जबरदस्ती शराब की दुकान के अंदर घुसता है और शराब की बोतलें उठाकर बाहर निकल आता है।