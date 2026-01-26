26 जनवरी 2026,

सोमवार

धार

धार में कोहरे का कहर: इंदौर-अहमदाबाद हाईवे पर ट्रक ने चार वाहनों को मारी टक्कर

indore ahmedabad fourlane accident fog: हादसे के बाद फोरलेन पर काफी देर तक यातायात बाधित रहा। वाहनों की कतार लग गई। सूचना मिलने के बाद नौगांव पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को संभालते हुए यातायात को सुचारू कराया।

Google source verification

धार

image

Manish Geete

Jan 26, 2026

indore ahmedabad fourlane accident fog

धार जिले में कोहरे के दौरान हाईवे पर हादसा। फोटो -पत्रिका

indore ahmedabad fourlane accident fog: धार जिले में दो दिन से कोहरे का कहर जारी है। धुंध का असर सुबह करीब 11 बजे तक रहा। इस दौरान इंदौर-अहमदाबाद फोरलेन ​स्थित लबरावदा फाटे पर कोहरे के कारण तेज रफ्तार ट्रक ने चार वाहनों में जोरदार टक्कर मार दी। गनीमत रही कि किसी को गंभीर चोट नहीं आई। हादसे के बाद दो घंटे तक फोरलेन पर एक साइड वाहनों की आवाजाही बाधित रही।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार रविवार सुबह सुबह करीब साढ़े 9 बजे कार एमपी 09 सीटी 4470 का टायर पंक्चर होने से चालक साइड में गाड़ी खड़ी कर टायर बदल रहा था। इसी दौरान पीछे से आ रहे ट्रक ने टक्कर मार दी। इस दौरान ट्रक की टक्कर एक पिकअप को लगी और उसके बाद दो कारों को भी अपनी चपेट में ले लिया। टक्कर इतनी भीषण थी कि पिकअप सडक़ किनारे पलट गई, जबकि दोनों कारें भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गईं। सोमवार को भी सुबह से कई स्थानों पर कोहरा रहा, वाहन धीमी गति से चलते रहे।

जेसीबी की मदद से रास्ता साफ किया

हादसे के बाद फोरलेन पर काफी देर तक यातायात बाधित रहा। वाहनों की कतार लग गई। सूचना मिलने के बाद नौगांव पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को संभालते हुए यातायात को सुचारू कराया। जेसीबी की मदद क्षतिग्रस्त वाहनों को सड़क किनारे से हटवाया गया, जिसके बाद आवागमन सामान्य हो सका।

नौगांव थाना टीआइ हीरूसिंह रावत ने बताया कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। कुल चार वाहन क्षतिग्रस्त हुए हैं। हादसे के बाद ट्रक चालक ने भी गाड़ी को रोड के साइड में खड़ा कर दिया था।

हेडलाइट जलाकर निकले वाहन

कोहरे का असर वाहन चालकों पर पड़ा। रोड पर दिनभर जो भी वाहन निकला, उसकी हेडलाइट चालू रही। सुबह 7 से 10 बजे के बीच काफी ज्यादा कोहरा छाया रहा। उधर, सर्द हवाओं के कारण दो दिन से कड़ाके की ठंड हो रही है। इससे जनजीवन भी प्रभावित हुआ है। अधिकतम तापमान में 7 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई।

इधर, गुजरी बायपास पर पलटा ट्राला, 10 फीट नीचे गड्ढे में गिरा

आगरा-मुंबई नेशनल हाईवे पर शनिवार देर रात गुजरी बायपास पर एक ट्रॉला अनियंत्रित होकर रेलिंग तोड़ते हुए 10 फीट नीचे गड्ढे में जा गिरा। हादसे में किसी को चोट नहीं आई है। ट्राला धार से गेहूं भरकर धामनोद की ओर आ रहा था। वाहन पटलने के पहले ही चालक व परिचालक कूद गए थे। इसलिए उन्हें किसी तरह की चोट नहीं आई।

धार में कोहरे का कहर: इंदौर-अहमदाबाद हाईवे पर ट्रक ने चार वाहनों को मारी टक्कर

