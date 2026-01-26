धार में कोहरे का कहर: इंदौर-अहमदाबाद हाईवे पर ट्रक ने चार वाहनों को मारी टक्कर

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार रविवार सुबह सुबह करीब साढ़े 9 बजे कार एमपी 09 सीटी 4470 का टायर पंक्चर होने से चालक साइड में गाड़ी खड़ी कर टायर बदल रहा था। इसी दौरान पीछे से आ रहे ट्रक ने टक्कर मार दी। इस दौरान ट्रक की टक्कर एक पिकअप को लगी और उसके बाद दो कारों को भी अपनी चपेट में ले लिया। टक्कर इतनी भीषण थी कि पिकअप सडक़ किनारे पलट गई, जबकि दोनों कारें भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गईं। सोमवार को भी सुबह से कई स्थानों पर कोहरा रहा, वाहन धीमी गति से चलते रहे।