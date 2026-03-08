आंगन में बैठे थे नायब तहसीलदार, अचानक पीछे से बंदर ने काटा, 12 टांके आए

वन विभाग की टीम को बंदर ने करीब आधे घंटे तक छकाया। छात्रावास के सामने जाल बिछाया। मशक्कत के बाद उत्पाती बंदर जाल में फंस गया। बाद में उसे पिंजरे में बंद कर सरदारपुर ले जाया गया। वार्ड 6 और 7 में बंदर द्वारा रात के समय भारी उत्पात मचाया जा रहा था। क्षेत्र में दो तीन टोली हैं जिसमें करीब 15 से 20 बंदर रहते है। नागेश्वर में पानी खाना पीना सब मिल जाता है। यहां पर बंदरों ने अपना स्थाई डेरा जमा रखा है लेकिन कुछ दिनों से बंदरों का एक गुरप ऑफिसर्स कॉलोनी के आसपास देखा जा रहा है। (MP News)