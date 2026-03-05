Iran-US tensions: दुबई में होने वाली कथावाचक की ‘भागवत कथा’ निरस्त, रेड अलर्ट जारी

पुरोहित ने बताया कि प्रशासन द्वारा लगातार संदेश दिए जा रहे हैं कि लोग घरों में ही रहें और अनावश्यक रूप से बाहर न निकलें। दुबई में सार्वजनिक आयोजनों को भी निरस्त किया गया है। वर्तमान में पुरोहित परिवार शारजाह में ठहरा हुआ है। उन्होंने बताया कि सोमवार को दिनभर फाइटर जेट उड़ते नजर आए, जिससे भय का माहौल बना हुआ है। परिस्थितियां सामान्य होने के बाद ही आयोजन की नई तिथि तय की जाएगी या श्रद्धालुओं की वापसी पर निर्णय लिया जाएगा। (MP News)