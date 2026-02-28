28 फ़रवरी 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

धार

50 करोड़ की जमीन गबन मामले का मास्टमाइंड गिरफ्तार, आज कोर्ट में होगा पेश

MP News: मध्य प्रदेश के धार जिले में 50 करोड़ की जमीन गबन मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है।

less than 1 minute read
Google source verification

धार

image

Himanshu Singh

Feb 28, 2026

dhar news

फोटो सोर्स- पत्रिका

MP News: मध्य प्रदेश के धार जिले के बहुचर्चित 50 करोड़ से जमीन गबन मामले में इंदौर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। साल 2022 से 10 हजार का इनामी आरोपी सुधीर जैन फरार चल रहा था। जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।

पुलिस कप्तान मयंक अवस्थी ने मुखबिर की सूचना पर तकनीकी साक्ष्य तथा सतत निगरानी के आधार पर योजनाबंद कारवाई कर आरोपित को गिरफ्तार किया है ।आपको बता दें कि नौगांव थाने में आईपीसी की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध है।

दरअसल, सर्वे नंबर 770 रकबा 0.493 हेक्टेयर शासकीय भूमि जिसे ऐतिहासिक रूप से मिशनरी का महिला अस्पताल संचालन हेतु प्रदान किया गया था उसके कूटरचित अभिलेख तैयार कर अवैध रूप से नामांतरण लिज तथा विक्रय की कार्यवाही की गई थी।

साथ ही शासकीय अभिलेखों में अनियमित प्रविष्टि ,अवैध लीज ,पंजीयन के माध्यम से भूमि हस्तांतरण की साजिश रची गई थी आरोपी सुधीर जैन की भूमिका षड्यंत्र में प्रमुख रूप से पाई गई।

पुलिस कप्तान डीआईजी मयंक अवस्थी के द्वारा जिले में विभिन्न प्रकरणों में लंबे समय से फरार चल रहे हैं घोषित फरार आरोपियों की धर पकड़ उचित कार्रवाई के लिए निर्देशित किया गया था साइबर सेल प्रभारी प्रशांत गुंजाल को मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर सुधीर जैन को घेराबंदी कर इंदौर से पुलिस की अभीरक्षा में लिया गया और जिला अस्पताल में आरोपी का चेकअप किया गया।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

mp news

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

28 Feb 2026 02:36 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Dhar / 50 करोड़ की जमीन गबन मामले का मास्टमाइंड गिरफ्तार, आज कोर्ट में होगा पेश

बड़ी खबरें

View All

धार

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

एमपी में चार साल से फरार 200 करोड़ के फर्जीवाड़े का आरोपी सुधीर जैन गिरफ्तार

dhar
धार

हर जगह हो रही ‘अनोखी शादी’ की चर्चा, दूल्हे ने पेश कर दी मिसाल

groom
धार

एमपी में बिछ रही नई ‘रेल लाइन’, बन रहे 3 प्लेटफॉर्म, बढ़ेगी कनेक्टिविटी

Indore-Dahod Rail Project
धार

10वीं बोर्ड के पेपर के बीच नाबालिग छात्रा ने परीक्षा केन्द्र में दिया बच्चे को जन्म

pithampur
धार

भाजपा विधायक महिला को मारने दौड़े, गाली-गलौज का वीडियो वायरल

bjp mla kalu singh thakur
धार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.