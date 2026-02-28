50 करोड़ की जमीन गबन मामले का मास्टमाइंड गिरफ्तार, आज कोर्ट में होगा पेश

पुलिस कप्तान डीआईजी मयंक अवस्थी के द्वारा जिले में विभिन्न प्रकरणों में लंबे समय से फरार चल रहे हैं घोषित फरार आरोपियों की धर पकड़ उचित कार्रवाई के लिए निर्देशित किया गया था साइबर सेल प्रभारी प्रशांत गुंजाल को मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर सुधीर जैन को घेराबंदी कर इंदौर से पुलिस की अभीरक्षा में लिया गया और जिला अस्पताल में आरोपी का चेकअप किया गया।