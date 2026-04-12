खुलासा: 9 साल पुराने ब्वॉयफ्रेंड पर था ’20 लाख’ का कर्ज, जेल पहुंची रिश्तों में उलझी प्रियंका

इस पूरे घटनाक्रम में प्रियंका का प्रेमी कमलेश भी अहम भूमिका में सामने आया है। फिलहाल पुलिस उसे रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही है। उसकी रिमांड 13 अप्रेल तक है और उससे कई अहम खुलासों की उम्मीद की जा रही है। जानकारी मिली है कि कातिल पत्नी प्रियंका ने पति देवकृष्ण की हत्या कराने के बाद वारदात की रात ही पति की लाश के सामने प्रेमी कमलेश के साथ शारीरिक संबंध भी बनाए थे। हालांकि अभी तक पुलिस की ओर से इसे लेकर कोई बयान सामने नहीं आया है। वारदात के बाद प्रेमी ने उसे रोने और लूट की झूठी कहानी बनाने के लिए कहा और उसने ऐसा ही किया। पुलिस ने प्रेमी को रिमांड पर लिया है जिससे की उनसे वारदात के संबंध में और पूछताछ की जा सके।