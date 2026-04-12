MP News: 135 अवैध कॉलोनियां चिन्हित, अब डायवर्जन कर कॉलोनी बनाना होगा बंद

लोगों को राजस्व संबंधित अपने कामों के लिए नजूल कार्यालयों में अफसरों के नहीं मिलने की दिक्कत का सामना नहीं करना होगा। उन्हें यहां लोक सेवा गारंटी केंद्र मिलेंगे। इनके माध्यम से नामांतरण, सीमांकन, बटांकन समेत अन्य राजस्व वाले काम हो जाएंगे। प्रशासन जिले में अब नजूल कार्यालयों पर ही लोक सेवा गारंटी केंद्र तय करने जा रहा है, ताकि आमजन अपने काम के लिए यहां सीधे पहुंचे। दिक्कत आने पर तहसील के उच्चाधिकारियों से वहीं मुलाकात करके परेशानी का निराकरण कर लें।