कांग्रेस की महिला पार्षदों ने बेशर्मी की हद कर दी, सीएम मोहन यादव का गंभीर आरोप

इंदौर नगर निगम के वंदे मातरम् विवाद पर शनिवार को सीएम डॉ. मोहन यादव राजधानी से एक वीडियो जारी कर कांग्रेस नेताओं की निंदा की। सीएम ने कहा, जब देखो तब कांग्रेसी भगवान राम की निंदा करते हैं, हिंदुओं का अपमान करते हैं। अब तो सीमा ही पार कर दी है। पूरी प्रदेश कांग्रेस को इस्तीफा दे देना चाहिए। कांग्रेस अपने दोहरे चरित्र से बाहर नहीं निकल पा रही। महिला पार्षदों ने बेशर्मी की हद कर दी है। सीएम डॉ. यादव ने कहा, दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि कांग्रेस की पार्षद ने नगर निगम में वंदे मातरम गाने से इनकार किया। यह कांग्रेस का चरित्र बता रहा है।