MP News: 1500 रुपए में मिलेगा ‘5 किलो’ का गैस सिलेंडर, आधार कार्ड जरूरी

ईरान-अमरीका युद्ध का असर गैस के साथ खाद्य पदार्थों के दाम पर भी दिखाई देने लगा है। खाद्य पदार्थ में उपयोग आने वाली सामग्रियों के दामों में आंशिक वृद्धि हो गई है। इन सबका असर सिर्फ आम ग्राहक पर पड़ रहा है। अनेक लोगों ने विकल्प को अपनाना शुरु कर दिया है। बदनावर, कुक्षी, राजगढ़ और धामनोद में सिलेंडर की वेटिंग चल रही है। गैस किल्लत का असर अलग-अलग क्षेत्रों में आम उपभोक्ता से लेकर व्यवसाय और उद्योगों पर दिख रहा है।