एमपी में 40°C पार हुआ पारा, अचानक 5 डिग्री उछला तापमान, अब पड़ेगी भीषण गर्मी

मौसम विभाग के अनुसार, बीते 24 घंटों में प्रदेश के किसी भी इलाके में बारिश दर्ज नहीं की गई। यानी अब प्रदेश का मौसम पूरी तरह से शुष्क हो चुका है। ऐसे में गर्मी का तीखा पन बढ़ता रहेगा। शाम के समय हवा में नमी भी कम दर्ज की गई, जिससे उमस और बेचैनी बढ़ने लगी है। दिन में जहां नमी 30 से 50 फीसदी के बीच दर्ज हुई, वहीं शाम को ये और कम हो गई। मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक, अप्रैल के दूसरे पखवाड़े में गर्मी और तेज होगी। तापमान में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी। कई इलाकों में लू जैसे हालात बनने की भी संभावना है।