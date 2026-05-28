टि्वशा मौत मामले पर चौंकाने वाला दावा ! बारात के दिन की थी ’10 लाख’ की डिमांड

Twisha Sharma Case Updates: मध्यप्रदेश में भोपाल के सबसे चर्चित ट्विशा शर्मा केस में सीबीआई जांच तेजी से शुरु हो गई है। बीते दिन कोर्ट ने इस मामले की आरोपी और रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह को निचली अदालत से मिली अग्रिम जमानत को खारिज कर दिया है। आज सीबीआई की टीम बीते दो घंटों से टि्वसा की सास और पूर्व जज गिरिबाला सिंह के घर पर मौजूद है। इस पूरे मामले में चौंकाने वाला दावा भी सामने आया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक टि्वशा की शादी के दिन सास ने 10 लाख रुपए की डिमांड की थी।