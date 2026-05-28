ट्विशा केस में समर्थ सिंह के भाई भी रडार पर, सीबीआई ने बुलाया

Twisha Sharma Case - ट्विशा शर्मा मौत मामले में भोपाल में CBI जांच तेज हो गई है।जांच अधिकारी जहां केस से संबंधित लोगों के बयान ले रहे हैं वहीं साक्ष्य जुटाने में भी लगे हैं। इसके लिए सीबीआई टीम बुधवार को दिनभर सक्रिय रही। अधिकारियों ने जहां पूर्व जज गिरिबाला सिंह के घर की थ्री डी मैपिंग कराई वहीं क्राइम सीन भी देखा। इसके साथ ही ट्विशा के पति और मामले में मुख्य आरोपी समर्थ सिंह को उनके आवास पर ले गए। मामले में आगे की जांच के लिए आरोपियों के रिश्तेदारों से भी पूछताछ की जा रही है। इसी के अंतर्गत समर्थ सिंह के रिश्ते के भाई को भी उनके घर बुलाकर बयान दर्ज किए गए।