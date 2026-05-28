लावारिस कहकर शव की गरिमा भूले कर्मचारी! भोपाल के हमीदिया अस्पताल का अमानवीय VIDEO सामने आया

Hamidia hospital negligence- मध्य प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल का दंभ भरने वाले हमीदिया अस्पताल में बुधवार को जिम्मेदारों ने इंसानियत को तार-तार कर दिया। बजरिया थाना क्षेत्र में सोमवार को 50 वर्षीय व्यक्ति का शव मिला। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बुधवार को उसकी पहचान नहीं हो सकी तो बुधवार को कर्मचारियों ने पोस्टमार्टम के बाद शव को सिलाई किए बिना ही मॉर्च्यूरी के बाहर निकाल दिया। बिना कपड़ों के आधा घंटा शव स्ट्रेचर पर पड़ा रहा। जो काम भीतर होना था, वो सभी के सामने किया गया। शव की गरिमा को ताक पर रख दो कर्मचारी खुले आसमान के नीचे शव की सिलाई करते रहे। पत्रिका रिपोर्टर ने पूछा तो कर्मचारियों ने कहा, शव लावारिस है। इसका किसी से लेना-देना नहीं है।