सीबीआई ने पूरे घर की कराई थ्रीडी मैपिंग, ट्विशा के साथ हुई हर हरकत की सामने आएगी हकीकत

Twisha Sharma Case- ट्विशा शर्मा केस में जबलपुर हाईकोर्ट ने भोपाल की पूर्व जिला एवं सत्र न्यायाधीश गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत रद्द कर दी है। कोर्ट ने पिता नवनिधि शर्मा और एमपी सरकार की याचिकाओं पर यह फैसला दिया। हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद ट्विशा शर्मा की सास पूर्व जज गिरिबाला सिंह पर गिरफ़्तारी की तलवार लटक गई है। केंद्रीय जांच एजेंसी कभी भी ये कार्रवाई कर सकती है। उधर पति समर्थ सिंह दो दिन से सीबीआइ की रिमांड में है। जांच अधिकारियों ने सास से करीब सवा तीन घंटे पूछताछ की। सीबीआई ने क्राइम सीन भी देखा। ट्विशा शर्मा के ससुराल की थ्रीडी मैपिंग कराई। पूरे घर की यह मैपिंग केस की सच्चाई सामने लाने में अहम भूमिका निभाएगी। सीबीआई, घर में ट्विशा के साथ हुई हर हरकत की हकीकत जानने की कोशिश कर रही है।