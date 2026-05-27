किसानों के लिए जरूरी अपडेट, इंदौर-भोपाल समेत कई मंडियों के नए भाव जारी

Indore Mandi Bhav- इंदौर में संयोगितागंज क्षेत्र में कृषि उपज मंडी है। मध्यप्रदेश के व्यापारिक क्षेत्र की इस मंडी में बड़ी संख्या में किसान अपनी उपज बेचने आते हैं। यहां डॉलर चलना 6230 से 9430 के भाव पर रहा। गेहूं 2200 से 3285 तक खरीदा गया। सरसों 5500 से 6820 के भाव पर रहा। चना 5155 से 6895 के भाव पर रहा। सोयाबीन की बात करें तो यह 4000 से 7290 के भाव पर रहा। यहां मिर्ची का भाव 5910 से 15520 रुपए प्रति क्विंटल रहा। उड़द 7230 से 7230 के भाव पर खरीदी गई। तिल्ली 7790 से 8045 के भाव पर खरीदी गई। मेथीदाना 5155 के भाव पर खरीदा गया। मूंग 4444 से 7400 के भाव पर रहा। मक्का 1600 से 1850 के भाव पर बिका। राजमा 8005 के भाव पर खरीदा गया। तुअर की बात करें तो यह 6280 के भाव पर रहा।