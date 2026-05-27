जनसुनवाई में रोते हुए बोला पति, ‘मुझे मेरी पत्नी से बचाओं महंगा आईफोन मांगती है…’

नगर निगम मुख्यालय में आयोजित जनसुनवाई में शहरवासियों ने पेयजल, अतिर मण, सफाई, विद्युत, आवास, सीवर सफाई और नामांतरण समेत 34 से अधिक समस्याएं अधिकारियों के सामने रखीं। अपर आयुक्त प्रदीप सिंह तोमर और मुनीश सिकरवार ने कई मामलों का मौके पर निराकरण किया, जबकि अन्य शिकायतों पर संबंधित विभागों को समय-सीमा में कार्रवाई के निर्देश दिए। वार्ड 61 के कॉस्मो एम्पायर रहवासियों ने मल्टी परिसर की समस्याएं उठाई, जबकि वार्ड 21 हनुमान नगर के नागरिकों ने सड़क पर अतिक्रमण हटाने की मांग की। पूर्व पार्षद बृजेश गुप्ता ने पेयजल संकट पर ज्ञापन सौंपा। वार्ड 55 शिवाजी नगर निवासी राजेश कुशवाह ने नाला सफाई के बाद उसे बंद नहीं किए जाने की शिकायत की। अधिकारियों ने लापरवाही बर्दाश्त नहीं करने की बात कही।