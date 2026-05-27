टि्वशा शर्मा केस: सीबीआई की FIR में हैं 10 बातें, वॉट्सएप चैट बनेगा सबूत

-मौत से पहले 12 मई को द्विशा ने कई बार अपने मायके पक्ष से फोन पर बात की थी। रात करीज 9:41 बजे वॉट्सएप कॉल के दौरान पीछे से पति के चिल्लाने की आवाज आने के बाद फोन कट गया। ट्विशा के परिजन का आरोप है कि इसके बाद करीब 20 मिनट तक कॉल करने पर किसी ने फोन नहीं उठाया। रात करीब 10:35 बजे सास गिरिबाला सिंह ने फोन उठाकर 'She is no more' कहकर कॉल काट दिया।