ट्विशा शर्मा केस: CBI हिरासत में पति समर्थ सिंह, अब होगी कड़ी पूछताछ

Twisha Sharma Case Updates:मध्यप्रदेश में भोपाल के सबसे चर्चित ट्विशा शर्मा केस में सीबीआई जांच तेजी से शुरु हो गई है। बुधवार को इस मामले में बड़ा घटनाक्रम सामने आया। टि्वशा शर्मा की मौत के आरोपी समर्थ सिंह को जिला अदालत ने सीबीआई हिरासत में सौंप दिया। बता दें कि इससे पहले समर्थ का भोपाल के जेपी अस्पताल लेकर पहुंची, जहां उसका मेडिकल परीक्षण कराया गया।