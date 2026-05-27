गर्भवती हुई ट्विशा, दी गलत दवाइयां, मारकर लटका दिया, डायरी में अहम सबूत

Twisha Sharma Case - भोपाल में फिल्म एक्ट्रेस और मॉडल ट्विशा शर्मा की मौत के मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआइ) ने एफआइआर दर्ज करने के दूसरे ही दिन जांच शुरू कर दी। इससे पहले पुलिस कमिश्नर संजय कुमार और सीबीआइ अफसरों के बीच केस पर लंबी बातचीत हुई। पुलिस ने सीबीआई अधिकारियोें को केस डायरी सौंपी। डायरी में दोनों पक्षों के आरोप प्रत्यारोपों से संबंधित बयान भी हैं। सास गिरिबाला सिंह का कहना है कि ट्विशा गर्भवती हुई तो तनाव में आ गई। उन्होंने उसके परिजनों पर फिगर मेंटेन रखने के लिए गलत दवाइयां देने का भी आरोप लगाया। इधर ट्विशा के पिता नवनिधि शर्मा ने ये इल्जाम दोहराया कि बेटी को मारकर लटकाया गया है।