भोपाल का पानी पीने लायक नहीं, आंकड़े चौंका देंगे, पीलिया-टाइफाइड और गंभीर संक्रमण का खतरा

लगातार सामने आ रही शिकायतों के बीच इसी अवधि में 5,573 पाइप लाइनों के लीकेज को सुधारा तो गया है, लेकिन पानी में घुली गंदगी अब भी लोगों की सेहत से खिलवाड़ कर रही है। अकेले मई महीने में ही सीएम हेल्पलाइन और मेयर हेल्पलाइन पर दूषित पानी की 83 शिकायतें दर्ज हुईं, जिनमें से प्रशासन ने 74 के निराकरण का दावा किया है। लैब की जांच रिपोर्ट के मुताबिक, शहर के चार प्रमुख रिहायशी और झुग्गी क्षेत्रों के पानी में खतरनाक ई- कोलाई (मल में पाया जाने वाला बैक्टीरिया) पाया गया है, जो सीधे तौर पर सीवेज मिङ्क्षक्सग की ओर इशारा करता है।